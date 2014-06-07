Порошенко надеется, что экономическая часть соглашения с ЕС будет подписана 27 июня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

“Я с первого момента своего президентства был готов подписать соглашение об ассоциации, сегодня все зависит от Европейского Союза”, - сказал Порошенко.

Он также припомнил события ноября 2013 года в Вильнюсе, когда тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение в последний момент. Одновременно он поблагодарил Грибаускайте за то, что она фактически до последнего боролась за то, чтобы это соглашение было подписано. Президенты вспомнили, что тогда имели беседу в Вильнюсе, и Порошенко выразил убеждение, что соглашение все же будет подписано. Грибаускайте даже выразила предположение, что Порошенко помогло стать президентом то, что он все это время верил в людей, верил в Украину и ее европейское будущее.Читайте такжеПорошенко обещает как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Порошенко подчеркнул, что Украина “сдала самый сложный экзамен в своей жизни и заплатила за него очень высокую цену”.

Он выразил надежду, что теперь Украина сможет двигаться по пути реформ и модернизации и пообещал, что будет делать все для этого.

Грибаускайте пообещала, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

“Если вы и в дальнейшем будете держать свое слово, свои обещания — то, что я видела раньше и вижу теперь, то мы всегда будем уважать страну и ее руководителей, которые делают то, что обещали. Это очень важно, это новая культура”, - сказала Грибаускайте.

Президенты также назвали символичным тот факт, что оба выиграли президентские выборы почти одновременно и выразили надежду, что их сотрудничество будет продуктивным.