Яценюк прогнозирует начало экономического роста в Украине с 2016 года
23:09, 06 июня 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует начало экономического роста в Украине с 2016 года.
Арсений Яценюк
Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.
«Нам нужно два года на восстановление экономического роста. С 2016 года начнется экономический рост», - сказал глава правительства.
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Ранее он прогнозировал, что по итогам 2014 года спад экономики Украины составит 5%.
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