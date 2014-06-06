Яценюк прогнозирует начало экономического роста в Украине с 2016 года

Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

«Нам нужно два года на восстановление экономического роста. С 2016 года начнется экономический рост», - сказал глава правительства.

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Ранее он прогнозировал, что по итогам 2014 года спад экономики Украины составит 5%.