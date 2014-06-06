Пограничники ожидают повторной атаки на пункт пропуска "Мариновка"
В Госпогранслужбе заявили, что пункт "Мариновка" имеет очень уязвимое географическое расположение.
По данным украинских пограничников, террористы могут уже сегодня повторить атаку на украинскую границу, сообщает корреспондент ТСН.
Как заявил глава госпогранслужбы Николай Литвин, зафиксированы определенные перегруппировки подразделений и техники сепаратистов, которые свидетельствуют о подготовке к новым нападениям. В частности, "Мариновка" имеет очень уязвимое географическое расположение.
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"Ситуация на участке луганского, донецкого участка границы крайне сложная, каждый день мы выходим на боевые столкновения, и каждый день у нас нет простых будничных дней службы. Этот пункт пропуска ("Мариновка", - прим.ред.) имеет свою специфику, что там открытая местность практически и они начали обход. Я думаю, что сегодня еще будет продолжение всех этих действий, потому что идет перегруппировка там этих сил и мы готовимся к последующим действиям", - сообщил Литвин.
Напомним, сейчас бойцы Луганского пограничного отряда, которые отражали 16-часовую атаку в Луганске, находятся в Киеве. В столице они отдохнут и вернутся нести службу на границе.