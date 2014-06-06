Меркель и Путин на встрече обсуждали только Украину
14:37, 06 июня 2014Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин всю свою часовую встречу посвятили беседе о ситуации в Украине.
фото REUTERS
Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Ангела Меркель и Владимир Путин полностью сконцентрировались на украинских делах, на поисках украинского урегулирования», - сообщил он, передает ИТАР-ТАСС.
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Отвечая на вопрос, говорили ли лидеры о разногласиях в подходах между Москвой и Берлином по Украине, Дмитрий Песков сказал: «Именно этому и была посвящена беседа».
Встреча канцлера Германии и российского президента проходила за закрытыми дверями, в присутствии помощников и пресс-секретарей в гостинице «Нормандия» в центре Довиля.
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