Меркель и Путин на встрече обсуждали только Украину

Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Ангела Меркель и Владимир Путин полностью сконцентрировались на украинских делах, на поисках украинского урегулирования», - сообщил он, передает ИТАР-ТАСС.

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Отвечая на вопрос, говорили ли лидеры о разногласиях в подходах между Москвой и Берлином по Украине, Дмитрий Песков сказал: «Именно этому и была посвящена беседа».

Встреча канцлера Германии и российского президента проходила за закрытыми дверями, в присутствии помощников и пресс-секретарей в гостинице «Нормандия» в центре Довиля.