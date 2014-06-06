Меркель заявила, что Германия будет поддерживать Порошенко

Об этом политик заявила перед официальным ужином с новоизбранным президентом Украины. Кроме того, канцлер похвалила украинцев за мудрость, которая позволила выбрать лидера в первом туре, и заявила: Берлин хочет мира для всех украинцев, передает ТСН.

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"Мы готовы помочь словом и делом. Мы хотим приобщиться к тому, чтобы скоро все украинцы жили в мире и безопасности, и чтобы экономическое развитие ускорился, потому что люди должны видеть результаты своей борьбы за свободу. Чтобы обновилась вся политическая система", - заявила Ангела Меркель.

Петр Порошенко, в свою очередь, сказал, что надеется на помощь в проведении реформ и борьбе с коррупцией.