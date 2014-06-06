Министрам позволяли только принимать звонки Януковича, но не звонить самим - журналист

Зато на Кабминовских телефонах установили кнопку, которая "позволяла переключать входящий звонок Виктора Януковича – откуда бы он не поступал – в удаленные офисы других ведомственных зданий", пишет в своем блоге на Украинской правде журналист Мустафа Наем.

По словам журналиста, он "вчера случайно оказался в кабинете у министра Кабинета министров Остапа Семерака как раз в тот момент, когда Администрация президента проверяла линию прямой связи с правительством".

Читайте такжеВ МИД России не смогли объяснить, на каких основаниях Янукович находится на территории РФ более 90 суток По данным Наема, кроме того, что связь работала только в одном направлении, "во времена Виктора Януковича в кабинетах у членов правительства стояло по два аппарата прямой связи – один с Банковой, второй – с Межигорьем".

Однако сейчас ситуация должна исправиться - министру Кабинета министров Остапу Семераку якобы пообещали, что при новом президенте связь с Банковой будет доступна и в обратном порядке.