Бой возле ”Мариновки” закончился

Есть информация о потерях из числа нападавших. Со стороны пограничников 5 человек получили ранения. Об этом информирует отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Как сообщал УНИАН, часть террористов, атаковавших пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиление пограничников убежала на территорию России.

По состоянию на 20.00 пограничникам, обороняющимся в пункте пропуска «Мариновка», поступила наземная поддержка от сводного отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины. В сообщении ГПСУ отмечается, что противостояние продолжается. Со стороны пограничного ведомства 5 раненых. Им оказана медицинская помощь, однако все изъявили желание продолжать бой.

Авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка» в Донецкой области.