На Донетчине между Харцызском и Иловайском террористы установили блокпост и пригнали БТР
21:20, 05 июня 2014Политика
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В Донецкой области между городами Харцызском и Иловайском на посту ГАИ террористы установили свой блокпост и пригнали БТР.
Террорист / REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы - жители Харцызска.
«Сегодня на посту ГАИ террористы пригнали БТР, установили блокпост, никого не пускают в Иловайск и не выпускают из Харцызска, заблокировали город. Этот пост ГАИ находится между Харцызском и Иловайском. И автомобили не пропускают»,- сообщили очевидцы.Читайте такжеВ Харцызске вооруженные боевики захватили военкомат – очевидцы
По мнению жителей, «террористы, наверное, ждут подкрепления из Ростова».
«От Ростова до Иловайска 100 км по железной дороге, Иловайск – это как раз пограничный узел. Может быть, они ждут подкрепления, может что-то еще»,- говорят жители Харцызска.
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