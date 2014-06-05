На Донетчине между Харцызском и Иловайском террористы установили блокпост и пригнали БТР

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы - жители Харцызска.

«Сегодня на посту ГАИ террористы пригнали БТР, установили блокпост, никого не пускают в Иловайск и не выпускают из Харцызска, заблокировали город. Этот пост ГАИ находится между Харцызском и Иловайском. И автомобили не пропускают»,- сообщили очевидцы.Читайте такжеВ Харцызске вооруженные боевики захватили военкомат – очевидцы

По мнению жителей, «террористы, наверное, ждут подкрепления из Ростова».

«От Ростова до Иловайска 100 км по железной дороге, Иловайск – это как раз пограничный узел. Может быть, они ждут подкрепления, может что-то еще»,- говорят жители Харцызска.