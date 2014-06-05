На Винничине убили руководителя избирательного штаба Порошенко
Мужчину нашли сегодня, 5 июня, с огнестрельным ранением в голову в салоне собственного автомобиля.
Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в одном из районов Винницкой области в четверг был найден убитым в г. Немиров.
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
"5 июня около 12.30 тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в салоне его собственного автомобиля на одной из улиц Немирова", - говорится в сообщении.
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По данному факту Следственным управлением УМВД Украины в Винницкой области открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и проводятся первоочередные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения этого преступления", - говорится на сайте.