На Винничине убили руководителя избирательного штаба Порошенко

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в одном из районов Винницкой области в четверг был найден убитым в г. Немиров.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

"5 июня около 12.30 тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в салоне его собственного автомобиля на одной из улиц Немирова", - говорится в сообщении.

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По данному факту Следственным управлением УМВД Украины в Винницкой области открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и проводятся первоочередные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения этого преступления", - говорится на сайте.