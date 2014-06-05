Краснолиманский район возглавил лидер "Батькивщины" в Донецкой области

Временно исполняющим обязанности председателя Краснолиманской районной государственной администрации назначен Константин Матейченко - глава ДОО "Батькивщина". Соответствующий указ размещен на официальном сайте и.о. президента Украины.

Об этом пишет Остров. "С целью повышения гарантий обеспечения жизнедеятельности, законности и правопорядка на территории Краснолиманского района Донецкой области, в соответствии со статьями 112 и 118 Конституции Украины постановляю: назначить Матейченко Константина Владимировича временно исполняющим обязанности председателя Краснолиманской районной государственной администрации", - говорится в тексте указа. Читайте такжеНацгвардия опровергла информацию о расстреле больных в Красном Лимане Константин Матейченко является главой Донецкой областной организации ВО Батькивщина, предпринимателем, бывшим сельским головой села Покровского Артемовского района.

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