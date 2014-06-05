Краснолиманский район возглавил лидер "Батькивщины" в Донецкой области
14:35, 05 июня 2014Политика
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Временно исполняющим обязанности председателя Краснолиманской районной государственной администрации назначен Константин Матейченко - глава ДОО "Батькивщина". Соответствующий указ размещен на официальном сайте и.о. президента Украины.
Константин Матейченко возглавил Краснолиманский район / batkivshina-don.at.ua
Об этом пишет Остров.
"С целью повышения гарантий обеспечения жизнедеятельности, законности и правопорядка на территории Краснолиманского района Донецкой области, в соответствии со статьями 112 и 118 Конституции Украины постановляю: назначить Матейченко Константина Владимировича временно исполняющим обязанности председателя Краснолиманской районной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
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Константин Матейченко является главой Донецкой областной организации ВО Батькивщина, предпринимателем, бывшим сельским головой села Покровского Артемовского района.
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