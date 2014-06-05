Причиной некачественной работы ТИК и фальсификаций стало объединение различных выборов в одни - юрист

Объединение четырех форматов выборов в одни (выборов президента, мэра и депутатов Киевсовета по партийных списках и по мажоритарным округам) привело ко многим сложностям, которые, в свою очередь, серьезно сказались на качестве выборов в целом, заявил в интервью РБК-Украина Василий Кривобок, правозащитник, соучредитель юридической фирмы «Добродії», доверенное лицо кандидата в депутаты Киевсовета от ВО «Батькивщина» по мажоритарному округу №34 Анны Свириденко.

Он отметил, что от мажоритарщиков, и даже от кандидатов в мэры, в избирательных комиссиях представителей не было. Комиссии были сформированы, в основном, политическими силами, от которых шли кандидаты в президенты. «Мажоритарщик, который шел, скажем, от «Удара», автоматически получал больше поддержки в комиссиях, а другие мажоритарщики не имели своих представителей в комиссиях вообще, поэтому были менее защищены от возможных злоупотреблений во время подготовки выборов, голосования и подсчета голосов», - прокомментировал юрист.

Кроме того, по его словам, в целом отмечалось недостаточное количество членов комиссий, а отсюда - их перегрузки и объективно некачественная работа. Юрист также отмечает плохую подготовку помещений для участков. «Кое-где в одном помещении размещалось по два, а то и по четыре избирательных участка. Такая ситуация имела много негативных последствий. Одно из них - большое количество избирателей не смогли физически проголосовать из-за больших очередей, особенно пожилые люди», - отметил Кривобок.

Кроме того, по словам юриста, на этих выборах было зафиксировано немало махинаций, в которых были задействованы именно члены избирательных комиссий - в сговоре и при поддержке заинтересованных наблюдателей и доверенных лиц. «Мы столкнулись с тем, что в ситуации, когда большинство состава комиссии и большинство присутствующих на участках наблюдателей официально настроены в пользу одного из мажоритарщиков, организовать свои действия и бороться с этими махинациями практически невозможно», - охарактеризовал он ситуацию на выборах.

В интервью Кривобок также рассказал, что на выборах были «зафиксированы единовременные или поэтапные «вбросы» дополнительных бюллетеней за определенного кандидата, было организовано голосование за так называемых «мертвых душ», «благодаря» некачественным спискам избирателей, «перекидывания» в последний момент бюллетеней с отметкой за «технического» кандидата в стопку с бюллетенями кандидата, которому надо «помочь» набрать голосов».

Напомним, по результатам выборов в Киевсовет представители партии «УДАР Виталия Кличко» получили 30 мандатов; «Радикальной партии Ляшко» - 7; ВО «Свобода» - 5; партии «Самопомощь» - 5; партии «Новая жизнь» - 3; партии «Гражданская позиция» - 3; партии «Родина» - 3; партии «Единство» - 2; партии «Демократический Альянс» - 2 мандата.

Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета состоялись по смешанной системе: 60 депутатов избирались по партийным спискам в многомандатном округе и 60 - в одномандатных округах.