«Большая семерка» заявила о поддержке усилий Украины по урегулированию ситуации

«Активная явка избирателей подчеркивает решимость украинских граждан определять будущее своей страны. Мы приветствуем Петра Порошенко как избранного президента Украины и воздаем ему должное за это достижение всего украинского народа", - говорится в документе.

Лидеры G7 дали высокую оценку готовности украинских властей продолжать внутринациональный диалог. Коммюнике приветствует "Меморандум мира и единства", принятый Верховной Радой 20 мая. В нем дается положительный отзыв о намерении украинского парламента и правительства Украины продолжать конституционные реформы для углубления демократии и соблюдения прав жителей всех регионов Украины.

В документе выражается готовность стран G7 продолжать работать с Украиной в поддержку ее экономического развития, суверенитета и территориальной целостности. «Мы приветствуем стремление Украины проводить сложные реформы, которые будут иметь решающее значение для поддержки экономической стабильности и возобновят рост частного сектора. Мы приветствуем решение Международного валютного фонда (МВФ) утвердить программу на 17 миллиардов долларов для Украины, которая откроет дорогу двусторонней и многосторонней помощи и кредитам, включая около $18 млрд. от партнеров G7. Мы приветствуем быстрое выделение макроэкономической поддержки для Украины. Мы поддерживаем механизм координации международных доноров для обеспечения эффективного предоставления экономической помощи и приветствуем намерение ЕС провести в Брюсселе совещание высокого уровня координации», - говорится в документе.

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Особо отмечены "предпринимаемые усилия по диверсификации источников газа", в том числе путем организации реверсивного потока из ЕС.

В коммюнике, принятом на саммите G7, говорится: «В условиях недопустимого вмешательства в суверенные дела Украины Российской Федерации мы стоим на стороне украинского правительства и народа. Мы призываем незаконные вооруженные группы к разоружению. Мы призываем украинские власти придерживаться взвешенного подхода при осуществлении операций по восстановлению закона и порядка».

«Большая семерка» заявила о поддержке «существенного вклада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для деэскалации кризиса с помощью специальной миссии по наблюдению и других документах ОБСЕ».

«Мы едины в осуждении Российской Федерации за постоянное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Незаконная аннексия Крыма Россией и действия по дестабилизации Восточной Украины являются неприемлемыми и должны быть остановлены. Эти действия нарушают основополагающие принципы международного права и являются проблемой для всех стран. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию признать результаты выборов, завершить вывод своих вооруженных сил на границе с Украиной, остановить приток оружия и боевиков через границу и применить свое влияние на вооруженных сепаратистов, чтобы они сложили оружие и отказались от насилия. Мы призываем Россию выполнить обязательства, взятые в Женеве, и сотрудничать с Украиной в реализации ее плана по содействию миру, единству и реформам», - говорится в коммюнике.

Лидеры стран «Большой семерки» подтвердили «решение стран G7 ввести санкции против лиц и организаций, которые активно поддерживают или предпринимают действия по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, угрожая миру, безопасности и стабильности Украины».

Страны G7, подчеркивается в коммюнике, «внедряют строгую политику непризнания положения с Крымом и Севастополем, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262». «Большая семерка» заявила о готовности «активизировать целенаправленные санкции и осуществить значительные дополнительные ограничительные меры, которые приведут к дальнейшим потерям России».

В документе также выражается надежда на успешное завершение переговоров по газу между Россией и Украиной при содействии Евросоюза.