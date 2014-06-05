СМИ: Боевые действия активизировалась в районе Амвросиевки

Об этом сообщает сайт Новости Донбасса.

Как сообщают местные жители в соцсетях, там слышны артиллерийские выстрелы.

Также появилась информация, что возле пгт. Новый свет на Старобешевской трассе террористы при пособничестве местных жителей строят блокпост, укрепляя его шлакоблоками.

Ранее сообщалось, что ночь на Донбассе прошла без значительных столкновений.