Святогорск заполнили беженцы из Славянска

Те жители, которые успели выехать из города, теперь обживаются в Святогорске, расположенном в десяти километрах от Славянска, сообщает ТСН.

"Надеялись, что все будет хорошо, но когда ситуация выходит из-под контроля... Мы живем возле детской больницы, и когда туда попал снаряд, плюс четыре бессонные ночи - взрывы не давали покоя", - говорит беженка Светлана.

Читайте такжеДля беженцев из Донбасса подготовили более 30 тысяч мест для размещенияГорожане из Славянска живут повсюду - в пансионатах, отелях и на старых турбазах. Вещей и еды на всех не хватает, волонтеры не успевают обеспечивать беглецов всем необходимым.

"Необходимо все - крупы, детское питание, средства медпомощи, генераторы", - рассказал волонтер Павел.

Даже в Святогорске, в десяти километрах от Славянска, время от времени слышны взрывы, а иногда сюда залетают одиночные снаряды.