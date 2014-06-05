Депутат назвал решение относительно роспуска Черкасской ТИК заангажированным

«Центральная избирательная комиссия Украины приняла очередное позорное решение относительно роспуска территориальной избирательной комиссии г. Черкасс», - так прокомментировал народный депутат Андрей Павловский решение ЦИК относительно решения Черкасской территориальной избирательной комиссии пересчитать бюллетени по выборам в Черкасского городского совета и городского головы.

Читайте такжеПредседатель ЦИК призвал Совет в будущем не объединять общероссийские и местные выборыПо информации народного депутата, постановлениями Черкасской ТИК было установлено, что на многих участках г. Черкассы на выборах городского головы так и городского совета были следующие нарушения:

· использовались бюллетени неустановленного образца,

· участковыми комиссиями бюллетени выдавались без печатей избирательной комиссии,

· установлено несоответствие количества выданных бюллетеней количества посчитанных и т.д.

По словам Павловского, «на некоторых участках вместо бюллетеней выдавались ксерокопии бюллетеней. Это напоминает голосование в Крыму, где на выборах вместо бюллетеней выдавали бумажки без печатей, без всякой защиты».

«После установления этих многочисленных фактов фальсификации, Черкасское ТИК передало соответствующие обращения в правоохранительные органы и прокуратуру Черкасс. Открыто несколько уголовных дел по факту нарушения избирательного законодательства. Проведено 5 заседаний Черкасского окружного суда, который признал невозможность из-за массовых фальсификаций установить результаты выборов как городского головы так и городского совета. На основании этого Черкасская ТИК приняла решение о пересчете голосов на этих участках, руководствуясь фактами проверок правоохранителей, многочисленными жалобами. В результате пересчета были подтверждены все факты, о которых сказано», - сообщил народный депутат.

Он подчеркнул, что «вместо того, чтобы отметить членов Черкасской ТИК за принципиальность, за то, что люди не соглашались утвердить сфальсифицированные результаты, ЦИК приняло решение их распустить. Создать новое ТИК, которое в течение недели, несмотря на фальсификации, должно установить результаты выборов».

Андрей Павловский назвал решение ЦИК заангажированным, ведь протоколы Черкасского ТИК о нарушениях на местных выборах подтверждены решением суда, которое нельзя игнорировать.

«Нужно было обязать участковые комиссии пересчитать результаты. Если невозможно установить, то признать невозможность из-за массовых фальсификаций установить результаты выборов как городского головы так и городского совета», - считает народный депутат.

Докладывала этот вопрос регионала Лукаш, сестра которой находится в международном розыске. Большинство членов ЦИК назначена ВРУ по квоте ПР и КПУ. За решение проголосовали 11 из 15 членов ЦИК.

Как известно, 1 июня милиция начала расследовать невыполнение Черкасской городской территориальной избирательной комиссией решения о пересчете бюллетеней на 30 участках на выборах мэра и городского совета.

Избирком в ночь на 30 мая принял решение о начале пересчет бюллетеней на 30 участках.

Вместе с тем до окончательного, предусмотренного законодательством срока объявления избиркомом результатов выборов (24:00 30 мая), комиссия пересчитала голоса лишь на 2 участках.

Партия свободных демократов, партии "Родина", "Удар", Радикальная партия Олега Ляшко, "Всеукраинское объединение "Свобода", партия "Солидарность", партия "Родной город", Партия ветеранов Афганистана и партия "Реформы и порядок" проходят в Черкасский горсовет по данным параллельного подсчета 100% протоколов.

Бывший председатель Черкасского горсовета Сергей Одарич лидирует на выборах мэра города, по предварительным данным Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины.