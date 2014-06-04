В Макеевке из огнестрельного оружия на остановке убили мужчину в собственном автомобиле

15:42, 04 июня 2014
Политика
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В Макеевке обнаружен труп неустановленного мужчины в легковом автомобиле с огнестрелом.

На фото - вооруженные боевики / REUTERS

В Червоногвардейский РО м. Макеевки поступило сообщение о том, что в районе остановки общественного транспорта "Горностаевская" обнаружен труп неустановленного мужчины в легковом автомобиле.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области.

В ходе осмотра места события были выявлен легковой автомобиль "Daewoo Lanos", черного цвета, без номерных знаков, с повреждениями. В автомобиле находится с огнестрельными ранениями труп 37-летнего мужчины, место жительства устанавливается. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 ч. 1 УК Украины.

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