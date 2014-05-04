Террористы оставили Краматорск без общественного транспорта
10:58, 04 мая 2014Политика
2 0
В сети появилось видео, на котором были запечатлены машрутные такси и троллейбусы, которые сожгли террористы в Краматорске.
Террористы оставили Краматорск без общественного транспорта
Видео размещено в аккаунте группы "Информационное сопротивление" на YouTube.
"Город остался без транспорта. Остановлены крупнейшие предприятия Краматорска", - говорится в описании к видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter