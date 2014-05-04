Террористы оставили Краматорск без общественного транспорта

В сети появилось видео, на котором были запечатлены машрутные такси и троллейбусы, которые сожгли террористы в Краматорске.

Видео размещено в аккаунте группы "Информационное сопротивление" на YouTube. "Город остался без транспорта. Остановлены крупнейшие предприятия Краматорска", - говорится в описании к видео.

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