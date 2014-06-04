Петр Порошенко и Барак Обама провели встречу в Варшаве
14:12, 04 июня 2014Политика
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В Варшаве в рамках европейского турне президента США Барака Обамы состоялась его встреча с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко.
В настоящее время содержание разговора глав государств пока неизвестно. Однако после встречи с украинским президентом, которая длилась около часа, Барак Обама назвал избрание Петра Порошенко президентом Украины мудрым выбором народа в сложные времена и заверил в поддержке его американскими властями.
Кроме этого Петр Порошенко и Барак Обама накануне приняли участие в торжественном ужине по случаю вручения премии «Солидарность», которой наградили лидера крымских татар Мустафу Джемилева.
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