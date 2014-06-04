Петр Порошенко и Барак Обама провели встречу в Варшаве

В настоящее время содержание разговора глав государств пока неизвестно. Однако после встречи с украинским президентом, которая длилась около часа, Барак Обама назвал избрание Петра Порошенко президентом Украины мудрым выбором народа в сложные времена и заверил в поддержке его американскими властями.

Кроме этого Петр Порошенко и Барак Обама накануне приняли участие в торжественном ужине по случаю вручения премии «Солидарность», которой наградили лидера крымских татар Мустафу Джемилева.