Петр Порошенко и Барак Обама провели встречу в Варшаве

14:12, 04 июня 2014
Политика
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​В Варшаве в рамках европейского турне президента США Барака Обамы состоялась его встреча с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. 

Президент Польши Бронислав Коморовский вручает награду Мустафе Джемилеву
Президент Польши Бронислав Коморовский вручает награду Мустафе Джемилеву /  © REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса поздравляет Мустафу Джемилева с наградой за вклад в развитие демократии
Бывший президент Польши Лех Валенса поздравляет Мустафу Джемилева с наградой за вклад в развитие демократии /  © REUTERS
Госсекретарь США Джон Керри беседует с новым президентом Украины Петром Порошенко
Госсекретарь США Джон Керри беседует с новым президентом Украины Петром Порошенко /  © REUTERS
Президент США Барак Обама и лидеры стран центральной и восточной Европы провели встречу в Президентском дворце в Варшаве
Президент США Барак Обама и лидеры стран центральной и восточной Европы провели встречу в Президентском дворце в Варшаве /  © REUTERS
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко /  © REUTERS
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко /  © REUTERS
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко
Президент США Барак Обама выразил свою поддержку новому украинскому президенту Петру Порошенко /  © REUTERS
В Польше Петр Порошенко представил план действий по урегулированию ситуации в Украине
В Польше Петр Порошенко представил план действий по урегулированию ситуации в Украине /  © REUTERS
В настоящее время содержание разговора глав государств пока неизвестно. Однако после встречи с украинским президентом, которая длилась около часа, Барак Обама назвал избрание Петра Порошенко президентом Украины мудрым выбором народа в сложные времена и заверил в поддержке его американскими властями.

Кроме этого Петр Порошенко и Барак Обама накануне приняли участие в торжественном ужине по случаю вручения премии «Солидарность», которой наградили лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

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