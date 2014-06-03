Председатель ЦИК призвал Раду в будущем не совмещать общеукраинские и местные выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский призвал Верховную Раду в будущем не совмещать общеукраинские и местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По словам Охендовского, в Украине были проведены одновременно президентские выборы и 315 местных выборов.

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“Позиция моих коллег по ЦИК однозначна - одновременное проведение общенациональных и масштабных местных выборов существенно дезорганизует оба процесса”, - отметил он.

Как сказал Охендовский, именно это привело к большим очередям на избирательных участках и осложнило процесс подсчета голосов и установления результатов местных выборов.

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Он отметил, что хочет обратиться к ВР с предложением, “невзирая на достигнутую экономию бюджетных средств, в будущем все же избегать назначения общенациональных и масштабных местных выборов”.