В Луганске после временного затишья боевики снова начали атаковать погранотряд

20:13, 02 июня 2014
Политика
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Охранники границы продолжают отбивать нападения своими силами.

В Луганске пограничники уже 14 часов отбивают атаки террористов

В Луганске около 19.20 террористы возобновили стрельбу по пограничному отряду.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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«После временного затишья боевики перегруппировались и продолжили атаку на пограничное подразделение», - говорится в сообщении.

В целом огонь ведется с 4 утра. Охранники границы продолжают отбивать нападения своими силами.

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