В Луганске после временного затишья боевики снова начали атаковать погранотряд
20:13, 02 июня 2014Политика
2
Охранники границы продолжают отбивать нападения своими силами.
В Луганске пограничники уже 14 часов отбивают атаки террористов
В Луганске около 19.20 террористы возобновили стрельбу по пограничному отряду.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Читайте такжеЛуганские пограничники ждут подкрепления - ГПСУ
«После временного затишья боевики перегруппировались и продолжили атаку на пограничное подразделение», - говорится в сообщении.
В целом огонь ведется с 4 утра. Охранники границы продолжают отбивать нападения своими силами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter