В Луганске пограничники более 14 часов отбивают атаки террористов, есть раненые

В Луганске пограничники уже более 14 часов отбивают атаки террористов. В настоящее время ранения получили 8 охранников границы.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Как отмечается в сообщении, «в районе Луганского пограничного отряда наблюдается затишье. Однако говорить о том, что вооруженное противостояние прекратилось, еще рановато. Террористы остаются на своих позициях».

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Во время гуманитарного перемирия, которое длилось около 30 минут до 13.30, с территории пограничного подразделения вывезли часть раненых.

С места вооруженного столкновения также были вывезены раненные и убитые боевики.