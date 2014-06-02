В ЕС еще не решили, кто поедет на инаугурацию Порошенко
19:49, 02 июня 2014Политика
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Состав делегации ЕС на инаугурацию нового президента Украины будет определяться после получения приглашения.
В ЕК отметили, что в состав делегации непременно должен войти Штефан Фюле / Фото УНИАН
В Европейской комиссии будут принимать решение относительно участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, учитывая формат приглашения.
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Пока еще рано говорить, кто конкретно поедет в Киев на торжества, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Европейской комиссии.
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При этом в ЕК отметили, что, скорее всего, это должен быть уровень президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, а в состав делегации непременно должен войти и европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.
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