У возбужденных СК РФ дел против украинских военных не будет правовых последствий - ГПУ

В связи с распространением информации Следственного комитета Российской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил украины, Генеральная прокуратура Украины заявляет, что содействие высокопоставленных чиновников РФ незаконным вооруженным формированием в Украине носит признаки поддержки международного терроризма, а открытые дела не будут иметь правовых последствий.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"В связи с распространением информации Следственного комитета Российской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины Генеральная прокуратура Украины распространила заявление. В нем, в частности, отмечается, что участие субъектов борьбы с терроризмом в контртеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей осуществляется в полном соответствии с положениями национального законодательства Украины и нормами международного права. Поэтому ссылки на Женевскую конвенцию О защите гражданского населения во время войны 1949 года является совершенно неуместным. Обеспечения конституционного порядка на этих территориях является прямой обязанностью государства согласно Основному закону Украины, законов «Об основах национальной безопасности Украины», «О борьбе с терроризмом» и других актов действующего законодательства", - отмечают в ГПУ.

Читайте такжеРоссия подаст в СБ ООН проект резолюции относительно УкраиныПри этом, как подчеркивают в Генпрокуратуре, "апеллирование российской стороны к нормам международного гуманитарного права вызывает удивление, учитывая бездействие должностных лиц Российской Федерации, которые фактически способствуют беспрепятственному проникновению на территорию Украины через границу незаконных вооруженных формирований".

"Эти действия могут иметь признаки содействия международному терроризму. Таким образом, по нашему мнению, осуществляется откровенная попытка замаскировать непосредственное участие отдельных граждан Российской Федерации в преступлениях, по которым органами прокуратуры ведется расследование. Учитывая это, сообщение Следственного комитета Российской Федерации не будет иметь никаких правовых последствий в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других участников антитеррористических мероприятий в Украине, действующих в пределах предоставленных полномочий", - отмечается в заявлении ГПУ.