Террористы заявили, что "закрывают" местный телеканал в Луганске

Глава террористической организации "Луганская народная республика" Валерий Болотов "отдал приказ" о приостановке деятельности телеканала «ИРТА». Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на "пресс-центр" боевиков "ЛНР".

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«В условиях военного времени, когда народ Луганской Народной Республики ведет войну с бандформированиями киевской хунты, телеканал «ИРТА» выступает в роли тяжелого орудия пропаганды киевского режима, стреляя в спину своему народу и нашим бойцам. Коллектив телекомпании в ближайшее время будет трудоустроен в создаваемый сейчас государственный медиахолдинг нашей республики, в соответствии со своими профессиональными качествами и компетенцией», - сказал главный боевик Болотов.