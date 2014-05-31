На Майдане подожгли шины, пожарным не дают потушить огонь

12:12, 31 мая 2014
Политика
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На Майдане протестуют против уборки палаток.

На Майдане вновь подожгли шины / Алексей Ладыка / kp.ua

На баррикаде со стороны Бессарабского рынка горят шины. Люди, находящиеся на Майдане, протестуют против разбора сооружений, бросают на асфальт "коктейли Молотова", сообщает "Комсомольская правда в Украине".

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С утра приехали сотрудники коммунальных предприятий с трактором – демонтировать сооружение, из-за этого и произошел конфликт. Люди заявили, что расходиться не собираются и в случае чего устроят третий Майдан.

Подъехала пожарная машина, но тушить огонь не дали. 

На Майдане снова горят шины / Алексей Ладыка / kp.ua

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