На Майдане подожгли шины, пожарным не дают потушить огонь

На баррикаде со стороны Бессарабского рынка горят шины. Люди, находящиеся на Майдане, протестуют против разбора сооружений, бросают на асфальт "коктейли Молотова", сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Читайте такжеМайдан отказывается расходиться, и предостерегает политиков от попыток разгона

С утра приехали сотрудники коммунальных предприятий с трактором – демонтировать сооружение, из-за этого и произошел конфликт. Люди заявили, что расходиться не собираются и в случае чего устроят третий Майдан.

Подъехала пожарная машина, но тушить огонь не дали.