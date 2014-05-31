Боевики заминировали местность вокруг погранпункта "Дьяково", штаб АТО не реагирует

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", после ночного боя возле отдела пограничной службы "Дьяково" и отражения атаки террористов, украинские пограничники оказались заблокированными.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В частности, по данным пограничников, при отходе боевики заминировали местность вокруг отдела пограничной службы", - пишет он.

Тымчук отмечает, что пограничники не располагают специалистами и оборудованием для проверки и разминирования местности.

На соответствующие обращения штаб АТО не реагирует.

"Это представляется тем более досадным, что вчера, во время боя, руководство АТО уже, казалось бы, продемонстрировало готовность и способность действовать во взаимодействии с Госпогранслужбой Украины", - резюмирует Тымчук.