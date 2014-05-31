Боевики заминировали местность вокруг погранпункта "Дьяково", штаб АТО не реагирует
После ночного боя возле отдела пограничной службы "Дьяково", пограничники оказались заблокированными.
По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", после ночного боя возле отдела пограничной службы "Дьяково" и отражения атаки террористов, украинские пограничники оказались заблокированными.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В частности, по данным пограничников, при отходе боевики заминировали местность вокруг отдела пограничной службы", - пишет он.
Тымчук отмечает, что пограничники не располагают специалистами и оборудованием для проверки и разминирования местности.
На соответствующие обращения штаб АТО не реагирует.
"Это представляется тем более досадным, что вчера, во время боя, руководство АТО уже, казалось бы, продемонстрировало готовность и способность действовать во взаимодействии с Госпогранслужбой Украины", - резюмирует Тымчук.