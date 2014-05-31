Пограничники рассказали подробности атаки террористов на подразделение "Дьяково"

На протяжении 30-31 мая Государственной пограничной службе Украины удалось отбить нападение боевиков на пограничные подразделения и не допустить нарушений государственной границы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

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Так, пограничники отбили ночную атаку террористов на отдел пограничной службы «Дьяково» в Луганской области. Около 80 нападавших использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие, работали снайперы. Всего по подразделению было сделано 50 минометных выстрелов. Пограничники в ответ применили оружие на поражение, а на подкрепление были направлены резервы от мотоманевренных групп. Также для поддержки пограничников и отражения атаки нападавших силы АТО направили самолет «Су-27». В результате боя 3 военнослужащих ранены, а 1 получил контузию, говорится в сообщении.

Также вчера пограничники отбили нападение и на отдел пограничной службы «Станично-Луганское». В настоящее время благодаря всем привлеченным средствам боевики отступили от пограничных подразделений, отметили в ведомстве.

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«Несмотря на вооруженные нападения, на государственной границе продолжают нести службу пограничные наряды. За счет резервов увеличена плотность прикрытия угрожающих направлений. Ведь атаки на отделы пограничной службы могли осуществляться с целью отвлечения сил Госпогранслужбы и АТО для переправки средств террора на других направлениях. Кроме того, руководство Госпогранслужбы приняло решение о формировании дополнительных сил для действий на направлениях отделов пограничной службы «Дмитровка», «Дьяково», «Свердловск», «Бирюково», - говорится в сообщении.

Как добавили в пограничной службе, «в настоящее время морально-психологическое состояние пограничников удовлетворительное, они готовы к дальнейшему выполнению своих обязанностей».