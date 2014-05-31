На Луганщине пограничники подразделения "Дьяково" на БРДМ отбили атаку боевиков без потерь

В Луганской области пограничники отряда пограничного отдела "Дьяково" без потерь отбили атаку вооруженных террористов, которые сбежали и забрали с собой минометы.

Об этом сообщил заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар на своей странице в Facebook.

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"Обошлось! Погибших нет, трое раненых. Погранцы прибыли на БРДМах, подаренных им местным бизнесменом, и сепаратисты отступили, забрав с собой минометы. На другие направления вроде тоже не пойдут", - написал он.

Как сообщал УНИАН, террористы начали штурм отдела пограничной службы "Дьяково" Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. По информации Дмитрия Тымчука, в штурме участвовали около 80 боевиков, они были вооружены автоматами, пулеметами и ручными гранатометами.