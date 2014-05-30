Террористы штурмуют луганский пограничный отдел "Дьяково" - Тымчук
21:42, 30 мая 2014Политика
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Террористы начали штурм отдела пограничной службы "Дьяково" Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.
Террористы напали на луганских пограничников / REUTERS
Об этом сообщает координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Сейчас в штурме участвуют около 80 боевиков. Они вооружены автоматами, пулеметами и ручными гранатометами", - написал он около 21:00 в своем Facebook.
Читайте такжеПограничники задержали на границе с РФ две «Газели», набитые оружием По данным Тымчука, сегодня пограничниками этого отдела был предотвращен незаконный въезд в Украину микроавтобуса с боевиками. Все террористы были задержаны.
"Пограничники ведут бой. На их запрос штаб АТО выслал силы авиации", завершил Тымчук.
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