В разбитом террористами гипермаркете в Донецке нашли тела мирных граждан

Среди пятерых погибших, у которых огнестрельные ранения груди и рук, есть мирные жители, сообщили в пресс-службе Донецкого управления МВД, передает ТСН.ua.

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Один из погибших - пожилой мужчина, его личность пока не установлена. Другие жертвы - молодые люди 25-35 лет. По факту убийства людей сейчас открыто уголовное производство. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.