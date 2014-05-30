В разбитом террористами гипермаркете в Донецке нашли тела мирных граждан
17:06, 30 мая 2014Политика
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В морг Донецка доставили тела 5 человек, которых террористы убили около разбитого гипермаркета "Метро" рядом с местным аэропортом.
В морг доставлены тела мирных жителей, погибших недалеко от аеропорта / Правий Сектор Схід
Среди пятерых погибших, у которых огнестрельные ранения груди и рук, есть мирные жители, сообщили в пресс-службе Донецкого управления МВД, передает ТСН.ua.
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Один из погибших - пожилой мужчина, его личность пока не установлена. Другие жертвы - молодые люди 25-35 лет. По факту убийства людей сейчас открыто уголовное производство. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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