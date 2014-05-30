Bloomberg Businessweek: Евразийский союз Путина – это, похоже, невыгодная сделка даже для России

В своей статье под названием «Евразийский союз Путина – это, похоже, невыгодная сделка даже для России» в деловом журнале Bloomberg Businessweek Кэрол Мэтлэк пишет, что Владимир Путин считает, что Евразийский союз станет противовесом для экономических сверхдержав мира.

В четверг президенты России, Казахстана и Беларуси решили сформировать новый торговый блок, Евразийский экономический союз, к которому вскоре должны также присоединиться бывшие советские республики Армения и Киргизия. «Договор, который мы только что подписали, имеет эпохальное, историческое значение», – сказал Путин на церемонии подписания договора в столице Казахстана Астане.

К сожалению для российского президента, новому блоку очень далеко до высшей лиги. Даже после того, как Армения и Киргизия станут его членами, общий ВВП – около 2,6 триллионов долларов – будет составлять меньше одной пятой от ВВП Европейского Союза или США и менее одной третьей от ВВП Китая. На Россию придется 80% ВВП всего блока, а также примерно такая же доля его населения, составляющего около 178 миллионов человек. Создание этого союза «будет не особо ощутимым для мировой экономики», – говорит Нику Попеску, аналитик из европейского Института исследований безопасности, базирующегося в Париже.

У России скорее политические мотивы, нежели экономические. «Евразийский союз – это реализация геополитической мечты Путина», – рассказал Николай Петров из московского Карнеги-центра изданию Bloomberg News, добавив, что это «демонстрация того, что Россия не одинока».

Но принесет ли пользу этот союз тем странам, которые к нему присоединяются? Бывшие советские республики углубили свои торговые связи с Европой и Китаем в последние годы. В настоящее время ЕС является торговым главным партнером для России, Казахстана и Армении, а Китай является главным партнером Киргизии. В то же время, отмечает Попеску, объем торговли между Россией, Белоруссией и Киргизией сократился на 7% в прошлом году.

Евразийский союз будет стимулировать государства-члены торговать между собой, повышая тарифы на товары, импортированные из других стран. Как это может выглядеть, мы можем увидеть на примере Казахстана, который увеличил импортные пошлины после присоединения к таможенному союзу с Россией, который предшествовал новому блоку. Представителям среднего класса теперь приходится покупать «российские машины низкого качества вместо тех, которые импортируются свободно», – написал в прошлом году экономист Андерс Аслунд, научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики.

Армения и Кыргизия, которые являются членами Всемирной торговой организации, просят Россию компенсировать потери, которые они могут понести от вступления в блок, поскольку его тарифная политика, скорее всего, будет идти вразрез с правилами ВТО. Даже бывший пророссийский президент Украины Виктор Янукович никогда не обещал присоединиться к Евразийскому союзу, хотя и выступал за тесные торговые отношения с Россией.

Так почему же тогда другие страны хотят в него вступить? Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев очень старается поддерживать хорошие отношения с Москвой, отчасти потому, что его страна экспортирует большую часть своей нефти через российские трубопроводы. Для Армении Россия является партнером в сфере безопасности, а Киргизия просто боится остаться изолированной м подверженной экономическому давлению со стороны Китая. У Беларуси не было другого выбора, так как без существенных скидок на российскую нефть и газ ее экономика просто развалится.

Аслунд утверждает, что это союз навредит России не меньше, чем ее соседям. «Неустанная российская агрессия – попытки объединить страны в свой союз – превращает потенциальных друзей во врагов, – написал он. – России различными путями придется заплатить за убытки, которые другие страны терпят из-за нее».