Россия обещает гуманитарную помощь группировке "ДНР"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говорится в сюжете ТСН.19:30.

При этом он подчеркнул, что о военной помощи стоит спросить военных.

Тем временем стало известно, что Россия оставляет войска на украинской границе. Об этом сообщили журналистам в российском министерстве обороны. Причиной этого назвали обострение антитеррористической операции. Официальных подтверждений из Кремля еще не было.

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10 дней назад президент РФ Владимир Путин приказал войскам вернуться к привычным местам дислокации, после чего еще несколько дней НАТО и Соединенные Штаты заявляли, что не видят никакого прогресса.