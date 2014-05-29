Россия обещает гуманитарную помощь группировке "ДНР"
22:17, 29 мая 2014Политика
2
Россия обещает выделить самопровозглашенной Донецкой республике гуманитарную помощь.
Россия не спешит отводить войска от украинских границ / ТСН
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говорится в сюжете ТСН.19:30.
При этом он подчеркнул, что о военной помощи стоит спросить военных.
Тем временем стало известно, что Россия оставляет войска на украинской границе. Об этом сообщили журналистам в российском министерстве обороны. Причиной этого назвали обострение антитеррористической операции. Официальных подтверждений из Кремля еще не было.
Читайте такжеВоенные РФ на границе с Украиной учатся наносить удары по наземным целям
10 дней назад президент РФ Владимир Путин приказал войскам вернуться к привычным местам дислокации, после чего еще несколько дней НАТО и Соединенные Штаты заявляли, что не видят никакого прогресса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter