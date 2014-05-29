Виновные в провалах во время АТО не должны избежать ответственности - военный эксперт

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что победитель выборов президента Украины Петр Порошенко должен дать понять силовикам, что им не уйти от ответственности за просчеты в ходе антитеррористической операции.

Об этом Сунгуровский заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Именно президент должен брать на себя риски и ответственность за них, и в этом сейчас его роль. Я бы на месте президента, я бы дал понять силовикам, что никто не забыт и ничто не забыто, и все действия, которые приводили к неэффективности АТО... В его руках механизм кадровых назначений», - сказал Сунгуровский.

Кроме того, он заявил, что не стоит связывать активизацию АТО с результатами президентских выборов. «Это, скорее всего, совпадение, поскольку сейчас продолжается такой этап, когда наши военнослужащие начали приобретать опыт, они научились стрелять в людей. После первых жертв с нашей стороны этот барьер был преодолен», - сказал Сунгуровский.

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Кроме того, по словам эксперта, еще одним фактором, который способствовал более эффективному проведению АТО стало улучшение координации между силовиками и политиками.

Как отметил Сунгуровский, во время АТО в ходе президентской кампании эта координация не была эффективной, поскольку политики больше беспокоились о своих электоральных баллах.

«Диалог во время избирательной кампании велся в основном представителями партий в виде агитации, поэтому никакой эффективности ожидать не стоило. Сейчас уже острота этого фактора снята, и теперь все зависит от консолидации политиков и появления людей, которые понимают, с кем можно вести диалог», - сказал Сунгуровский.