Виновные в провалах во время АТО не должны избежать ответственности - военный эксперт

20:05, 29 мая 2014
Политика
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Николай Сунгуровский считает, что президент должен дать понять силовикам, что никто не забыт и ничто не забыто.

Фото УНИАН

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что победитель выборов президента Украины Петр Порошенко должен дать понять силовикам, что им не уйти от ответственности за просчеты в ходе антитеррористической операции.

Об этом Сунгуровский заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Именно президент должен брать на себя риски и ответственность за них, и в этом сейчас его роль. Я бы на месте президента, я бы дал понять силовикам, что никто не забыт и ничто не забыто, и все действия, которые приводили к неэффективности АТО... В его руках механизм кадровых назначений», - сказал Сунгуровский.

Кроме того, он заявил, что не стоит связывать активизацию АТО с результатами президентских выборов. «Это, скорее всего, совпадение, поскольку сейчас продолжается такой этап, когда наши военнослужащие начали приобретать опыт, они научились стрелять в людей. После первых жертв с нашей стороны этот барьер был преодолен», - сказал Сунгуровский.

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Кроме того, по словам эксперта, еще одним фактором, который способствовал более эффективному проведению АТО стало улучшение координации между силовиками и политиками.

Как отметил Сунгуровский, во время АТО в ходе президентской кампании эта координация не была эффективной, поскольку политики больше беспокоились о своих электоральных баллах.

«Диалог во время избирательной кампании велся в основном представителями партий в виде агитации, поэтому никакой эффективности ожидать не стоило. Сейчас уже острота этого фактора снята, и теперь все зависит от консолидации политиков и появления людей, которые понимают, с кем можно вести диалог», - сказал Сунгуровский.

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