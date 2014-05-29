В бою за аэропорт Донецка был уничтожен инструктор ФСБ

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов у себя в Facebook.

Читайте такжеВ аэропорту Донецка украинские силовики обнаружили оружие из РФ, оставленное боевиками - Аваков "Интересная информация об уровне профессиональной подготовки противника. Как сообщает российский журнал "Спецназ", в бою за аэропорт Донецка украинские войска уничтожили одного из наиболее опасных террористов "Донецкой народной республики" - российского наемника Сергея Ждановича",- пишет Юрий Бутусов.

Он отмечает,что Жданович - ветеран Афганистана и Чечни, который совсем недавно был одним из инструктором в Центре специального назначения ФСБ РФ. Это элитная воинская часть.

19 мая Жданович прибыл из российского Электрогорска в Ростов-на-Дону, оттуда нелегально перешел границу Украины. 26-го мая в аэропорту Ждановича "накрыл" украинский спецназ.