В аэропорту Донецка украинские силовики обнаружили оружие из РФ, оставленное боевиками - Аваков

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр МВД Арсен Аваков.

"В Донецком аэропорту нет привычного потока улетающих пассажиров.. Украинский спецназ собрал оружие, оставшееся от террористов на одном из этажей. Террористов многих уж и нет, а оружие осталось. Не наше оружие - завезенное из России: серийные номера, годы выпуска, специфические модели", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные представители Донецкой народной республики с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта. Утром 26 мая в аэропорту началась антитеррористическая операция. С 7 утра 26 мая аэропорт приостановил работу. Государственная авиационная служба Украины выдала NOTAM, согласно которому полеты в Донецк были запрещены до 20:00 27 мая.Читайте такжеДонецкий аэропорт находится под полным контролем украинских силовиков - Аваков

Крупнейший в Украине авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы в Донецк и из Донецка на 26, 27 и 28 мая. Кроме того, продажу билетов на рейс Донецк-Кутаиси также приостановила другая авиакомпания – лоукост "Визз Эйр Украина".