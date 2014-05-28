В ходе АТО разрушен фасад здания донецкого аэропорта

При этом каркас здания устоял, инфраструктура, позволяющая безопасно принимать и отправлять самолеты, сохранена, сообщает 62.ua.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая украинские военные начали активную фазу АТО против террористов, попытавшихся захватить международный аэропорт в Донецке. Против террористов были задействованы 2 самолета Миг-29 и 4 вертолета Ми-24. После того, как они очистили территорию, из вертолета был высажен десант. В настоящее время аэропорт контролируется украинскими военными.