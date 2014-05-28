Le Monde: В Украине развернулись бои невиданной жестокости

В статье под названием «В Украине развернулись бои невиданной жестокости» в газете Le Monde говорится о том, что ситуация в Донецке неуклонно ухудшалась с конца президентских выборов в Украине, которые, наоборот, должны были уменьшить напряженность.

После двух дней напряженных боев, одних из наиболее жестоких с момента захвата пророссийскими сепаратистами нескольких городов в восточной Украине, украинской армии удалось возобновить контроль над донецким аэропортом. Как минимум 40 боевиков были убиты. На улицах города видны следы боевых действий, местных жителей попросили не выходить из дома.

Донецкий аэропорт – эпицентр боевых действий

В Донецке, который считается бастионом пророссийских сепаратистов, велись бои невиданной жестокости. «Наши противники понесли большие потери, среди наших солдат жертв нет», – доложил министр внутренних дел Арсен Аваков. Александр Лукьянченко, мэр Донецка, подтвердил, что 40 человек (38 боевиков и два мирных жителя) были убиты в ходе боевых действий. По словам Александра Бородая, премьер-министра Донецкой Народной Республики, число погибших еще больше: 50 убитых.

Бои между армией и сепаратистами вспыхнули в понедельник возле международного аэропорта, который повстанцы, назвавшиеся представителями ДНР, взяли под свой контроль. Проведя «антитеррористическую» операцию, киевские власти заявили, что наступательная операция прошла успешно благодаря использованию истребителей-бомбардировщиков, военных вертолетов и участию парашютистов.

На дороге, ведущей к аэропорту, сепаратисты выставили бульдозер, самосвалы и горы шин, чтобы преградить дорогу, а также подготовили ящик с бутылками для коктейля Молотова. Свидетели, которые были на месте событий, рассказывают, что грузовик был расстрелян, возле него валялись гильзы, были видны следы крови и останки человеческих тел. Пророссийские батальоны, такие как «Восток», были замечены на месте боевых действий, по словам украинских властей, другие вооруженные формирования продолжают прибывать.

Поддержка американцев, давление со стороны России

В то время как ситуация на «восточном фронте» ухудшается, избранный президентом Порошенко готовится вступить в должность. Он получил «абсолютную поддержку» Президента Барака Обамы. В отличие от американцев, российские власти, которые замешаны в украинском конфликте, сообщили, что визит в Москву Президента Украины, набравшего более 54% голосов на выборах, «не намечается и не обсуждался ни по дипломатическим каналам, ни по любым другим».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако, заявил, что Россия будет поддерживать Порошенко, если увидит, что он действует в интересах всех украинцев. «В этом случае Россия станет для него серьезным и надежным партнером», – сказал дипломат, осудив тот факт, что после своей победы г-н Порошенко объявил о продолжении военной операции в восточной Украине:

«Если расчет делается на то, чтобы до ожидаемой инаугурации Порошенко армия подавит «сопротивление на юго-востоке», и можно будет, как победителю, въехать на Донбасс, то это едва ли создаст условия для его гостеприимного приема в Донецкой области».

Исчезновение четырех наблюдателей от ОБСЕ

Во вторник представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили о том, что пропала связь с одной из команд их наблюдателей, которые направились в Донецк. Четыре члена специальной миссии, по одному из Эстонии, Швейцарии, Турции и Дании, выполняли «обычное патрулирование».

Более 1000 наблюдателей от ОБСЕ и других международных организаций приехали в Украину, чтобы следить за проведением президентских выборов в воскресенье, которые, по их мнению, «в целом соответствовали демократическим стандартам». В конце апреля уже был случай, когда пророссийские сепаратисты держали в заложниках 7 европейских военных наблюдателей в течение девяти дней в Славянске.