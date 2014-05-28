В ЕС ожидают, что РФ будет сотрудничать с новым президентом Украины

Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, распространенном Советом ЕС сегодня.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация будет сотрудничать с вновь избранным и легитимным президентом, продолжать отвод вооруженных сил от украинской границы и использовать свои рычаги влияния на вооруженных сепаратистов с целью деэскалации ситуации в восточной Украине», - говорится в заявлении.Читайте такжеЛидеры ЕС призывают всех признать результаты президентских выборов в Украине

«Российская Федерация в первую очередь должна предотвратить переправку (с территории РФ - УНИАН) сепаратистов и оружия в Украину. В этом контексте и с целью консолидации политического решения мы призываем Российскую Федерацию начать откровенный и открытый диалог», - отмечают европейские лидеры.

Евросоюз призывает украинскую власть, «опираясь на легитимность вновь избранного президента, продолжать обращаться к населению и гражданскому обществу во всех регионах Украины, в том числе в рамках круглых столов национального единства. Мы приветствуем Меморандум о мире и согласии, принятый украинским парламентом 20 мая. Быстрое и всестороннее проведение конституционной реформы и децентрализация, опираясь на соответствующую экспертизу Совета Европы, играет ключевую роль в этом процессе».Читайте такжеОбама поздравил Порошенко с высоким результатом на выборах

«Должны продолжаться усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры, оборонного сектора, а также борьбе с коррупцией. Европейский Союз готов поддержать эти усилия», - говорится в заявлении.

«Права людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны быть полностью обеспечены согласно соответствующим стандартам Совета Европы», - констатируется в заявлении.