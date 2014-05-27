В Донецке украинские военные уничтожили два КамАЗа с боевиками - очевидцы

Силовики в понедельник в ходе проведения Антитеррористической операции уничтожили два КамАЗа с боевиками. Об этом "ОстроВу" сообщил читатель.

"КамАЗов было два. Один взорванный стоит на улице Взлетной. Второй лежит на Киевском проспекте возле детской больницы", - написал он.

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Кроме того, очевидцы сообщают, что на перекрестке Киевский проспект - Партизанский проспект появился блокпост, а на перекрестке Киевский проспект улица - Буслаева дорогу перекрыли шинами.