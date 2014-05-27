Пограничники подтвердили информацию о 40 КамАЗах с боевиками на границе

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба Украины информирует о сосредоточении с российской стороны (на глубину до 10 км) напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Дмитровка» (Донецкая область) до 40 «Камазов» с вооруженными людьми, которые находятся в готовности пересечь государственную границу Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас ГПСУ "предпринимает все дипломатические и организационные усилия для не допущения данных лиц на территорию нашего государства".

Ранее о сосредоточении на границе большого количества боевиков сообщал координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.