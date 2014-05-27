Пограничники подтвердили информацию о 40 КамАЗах с боевиками на границе
01:34, 27 мая 2014Политика
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Пограничники подтвердили данные о большом количество грузовиков с вооруженными людьми на украинско-российской границе со стороны России.
Пограничники подтвердили данные Тимчука / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
"Государственная пограничная служба Украины информирует о сосредоточении с российской стороны (на глубину до 10 км) напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Дмитровка» (Донецкая область) до 40 «Камазов» с вооруженными людьми, которые находятся в готовности пересечь государственную границу Украины", - сказано в сообщении.
Сейчас ГПСУ "предпринимает все дипломатические и организационные усилия для не допущения данных лиц на территорию нашего государства".
Ранее о сосредоточении на границе большого количества боевиков сообщал координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.
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