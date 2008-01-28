В СНБО намекают руководству Сбербанка, что пора паковать чемоданы

Кампания по выплате компенсаций за обесцененные вклады Сбербанка СССР приведет к негативным последствиям для Ощадбанка.

Такое мнение в интервью газете «Дело» (№11 от 28 января) высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрей ПЫШНЫЙ.

«Большие проблемы возникают по банальной причине - к операционным окнам отделений Ощадбанка из-за огромных очередей очень сложно пробиться. Поэтому ряд облэнерго уже расширил перечень банков, которые могут принимать платежи за потребление электроэнергии. Например, у меня есть информация, что «Львовоблэнерго» заключило такие договора с 23 банками Львовской области», - сказал А. ПЫШНЫЙ.

Заместитель секретаря СНБО также предположил, что негативные последствия могут коснуться и сферы ЖКХ. «Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заявило, что уменьшился объем платежей за услуги ЖКХ в связи с тем, что население ожидает повторения процесса взаимозачетов, который был начат Ощадбанком в 2005 году», - пояснил он.

А.ПЫШНЫЙ сообщил, что Наблюдательный совет Ощадбанка будет настаивать на отчете правления банка о работе, проделанной для выплаты компенсаций. «По результатам обсуждения (отчета - УНИАН) будут приняты меры, и исключать рассмотрение кадровых вопросов я не могу», - добавил заместитель секретаря СНБО.