В Одессе объяснили разницу в данных экзит-поллов

По информации общественных организаций «Право выбора» и Комитета защиты граждан, в избирательной гонке лидирует Геннадий Труханов. А по данным опроса, проведенного «Савик Шустер Студией», лидирует Эдуард Гурвиц.

При этом, как сообщил УНИАН источник в штабе Труханова, там больше доверяют данным «Права выбора» и Комитета защиты граждан, поскольку их опрос на избирательных участках был «более плотным». «Каждой из этих общественных организаций экзит-поллы проводились на более, чем 100 избирательных участках. В то же время, опрос «Шустер Студии» - только по 24-м из 366 в городе Одессе», - пояснили УНИАН в штабе Труханова.

Напомним, согласно данным опроса избирателей организации «Право выбора», у Геннадий Труханов набрал 43% голосов граждан, его главный оппонент Эдуард Гурвиц — 34%. По данным «Савик Шустер Студия», Труханов набрал 36% голосов избирателей, а Гурвиц — 42,6%. Данные Комитета защиты граждан таковы: Труханов — 45%, Гурвиц — 35%.