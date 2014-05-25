Милиционеры задержали брата "народного мэра" Мариуполя

Сегодня в Мариуполе при нападении на сотрудников спецподразделения милиции особого назначения задержан брат так называемого «народного мэра» Мариуполя Дмитрия Кузьменко - Денис Кузьменко.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщается на сайте МВД.

Во время вооруженного сопротивления сотрудникам милиции погиб охранник Дениса Кузьменко.

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Задержанный этапирован за пределы области. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Денис Кузьменко подозревается в совершении ряда противоправных действий, в том числе захвате административных зданий, организации массовых беспорядков, попытках сорвать выборы президента Украины на отдельных избирательных участках.