Возле воинской части под Киевом милиция обнаружила автомобиль с оружием и наркотиками

В Киевской области возле воинской части милиция обнаружила автомобиль с оружием и наркотиками.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, 24 мая около 20.00 автопатруль Киево-Святошинского райотдела милиции в поле возле воинской части обнаружил подозрительный автомобиль «Волга 2110», в салоне которого находились трое мужчин.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Вишневского горотдела милиции, которая установила личности мужчин. Ими оказались трое жителей столичного региона, в частности 33-летний и 35-летний жители города Вишневое и 37-летний житель села Петровское. Во время осмотра в салоне их автомобиля правоохранители выявили две незарегистрированные винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, и два затвора к ним, патроны в количестве 12 штук и три пакета с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Читайте такжеТымчук: Под Волновахой бойцов "Донбасса" расстреливали из оружия армии РФПодозрительные лица задержаны и доставлены в горотдел милиции, где они дают объяснения о происхождении запрещенной находки в их автомобиле. Оружие, патроны и неизвестное вещество работники милиции изъяли у задержанных и направили на баллистическую и судебно-химическую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Киево-Святошинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).