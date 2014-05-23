У жителя Херсона изъято из незаконного оборота арсенал оружия - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, было изъято 35 гранат и около 400 патронов разного калибра, в том числе 60 бронебойно-зажигательных к противотанковому ружью калибра 14,5 мм, винтовка Мосина и пистолет-пулемет Шпагина.

Также было изъято большое количество частей и механизмов к разным образцам стрелецкого оружия.

Правоохранители выясняют возможную причастность изъятого оружия и боеприпасов к дестабилизации ситуации в регионе накануне и во время проведения избирательной кампании.

Обыск в помещении проводился в рамках превентивных антитеррористических мероприятий.Читайте такжеСБУ задержала одессита, вербовавшего боевиков для отправки на Донбасс

Следственным отделом УСБУ в Херсонской области в ЕРДР Украины внесены сведения о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершение этого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.