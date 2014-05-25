МВД не зафиксировало случаев кражи бюллетеней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский.

«На сегодня наиболее проблемные участки - Донецкая и Луганская область. В данный момент представители бандформирований пытаются изымать документы из этих участков, но на исход выборов это не повлияет, потому что бюллетени еще нигде не захвачены, а места проведения выборов с целью безопасности, также могут меняться», - сказал Речинский.

Читайте такжеБоевики ДНР продолжают террор против членов избиркомов - КИУРанее он отмечал, что порядок на избирательных участках по всей стране во время проведения выборов президента Украины будут охранять около 52 тыс милиционеров, 16 тыс добровольных дружинников, а также курсанты милицейских ВУЗОВ и бойцы Национальной гвардии.