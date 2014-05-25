Суд продлил арест "Топазу"
Киевский райсуд Харькова продлил сроки ареста антимайдановцу Игнату Кромскому, известному по прозвищу "Топаз", на 46 дней, до 12 июля.
Об этом сообщает Зеркало Недели.
"Сегодня (23 мая) Кромского привезли из Полтавы в Харьков, и судья Светлана Колесник удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему продлен арест на 46 дней, до 12 июля. Мы с этим решением не согласны, и будем подавать апелляцию в течение 5 дней",- сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин.
По его словам, защита заявляла ходатайства об отводе следственного судьи, а также о переносе заседания, поскольку, как утверждает адвокат, ему вручили ходатайство следствия только в четверг вечером, но суд их отклонил.
Читайте такжеСБУ задержала Топаза и депортировала из Украины журналистов российского каналаКак сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".
Кромской был задержан 28 марта в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Его подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294 УК Украины).
Читайте такжеПрокуроры не понимают, почему Топаза с четырьмя судимостями отпустили домой29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
7 апреля Кромской сбежал из-под домашнего ареста.
25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.
26 апреля Киевский районный суд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая.