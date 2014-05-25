Суд продлил арест "Топазу"

Об этом сообщает Зеркало Недели.

"Сегодня (23 мая) Кромского привезли из Полтавы в Харьков, и судья Светлана Колесник удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему продлен арест на 46 дней, до 12 июля. Мы с этим решением не согласны, и будем подавать апелляцию в течение 5 дней",- сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин.

По его словам, защита заявляла ходатайства об отводе следственного судьи, а также о переносе заседания, поскольку, как утверждает адвокат, ему вручили ходатайство следствия только в четверг вечером, но суд их отклонил.

Читайте такжеСБУ задержала Топаза и депортировала из Украины журналистов российского каналаКак сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской был задержан 28 марта в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Его подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294 УК Украины).

Читайте такжеПрокуроры не понимают, почему Топаза с четырьмя судимостями отпустили домой29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура подала апелляцию с требованием определить меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако апелляционный суд оставил Кромского под домашним арестом, обязав лишь носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

7 апреля Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля Киевский районный суд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая.