Центризбирком перенес 5 ОИК Донецка в аэропорт

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании по представлению Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой и Луганской областях с 34 созданных окружных избирательных комиссий (ОИК) 20 остаются заблокированными террористами.

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По словам пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Константина Хивренка, в Донецке с 5 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа всех комиссий. «Суммарно в Донецкой области с 22 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа 12», - сообщил он.