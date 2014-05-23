Центризбирком перенес 5 ОИК Донецка в аэропорт
19:16, 23 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании перенесла 5 окружных избирательных комиссий Донецка в аэропорт города.
Донецкий аэропорт / telegraf.dn.ua
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании по представлению Донецкой облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой и Луганской областях с 34 созданных окружных избирательных комиссий (ОИК) 20 остаются заблокированными террористами.
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По словам пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Константина Хивренка, в Донецке с 5 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа всех комиссий. «Суммарно в Донецкой области с 22 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа 12», - сообщил он.
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