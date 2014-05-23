Террористы говорят, что убили всех пленных бойцов батальйона "Донбасс" - СМИ

Об этом он рассказал командиру батальона Семену Семенченко.

В разговоре с корреспондентом ЛIГАБiзнесIнформ Семен Семенченко, отвечая на вопрос об обмене пленными, сообщил, что ему звонил подполковник ГРУ России Игорь Безлер и сказал, что все пленные уничтожены.

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Назвать точное количество погибших украинских бойцов Семенченко отказался, отметив, что потери вражеской стороны превышают их собственные "в три раза". Командир батальона Донбасс также сообщил, что один из его раненых бойцов умер в больнице.

"У них подавляющее преимущество в силах. С той стороны были крупнокалиберные пулеметы. Подозреваю, что мы натолкнулись на второй Славянск, который готовили под выборы", - сказал Семенченко.