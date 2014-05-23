СБУ ликвидировала вирус, который 25 мая мог уничтожить базу данных на сервере ЦИК
13:58, 23 мая 2014Политика
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Сотрудники СБУ вместе с украинским интернет-сообществом обнаружили вирус, предназначенный для уничтожения базы данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Программу ЦИКу предложила предыдущая власть / фото УНИАН
Сотрудники СБУ обнаружили и ликвидировали компьютерный вирус, который должен был 25 мая уничтожить всю базу данных на сервере ЦИК.
«Вчера была уничтожена программа, которую предложила Центральной избирательной комиссии предыдущая власть, чтобы вирус 25 мая уничтожил все данные», - сказал глава СБУ.
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