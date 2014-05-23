СБУ ликвидировала вирус, который 25 мая мог уничтожить базу данных на сервере ЦИК

Сотрудники СБУ обнаружили и ликвидировали компьютерный вирус, который должен был 25 мая уничтожить всю базу данных на сервере ЦИК.

«Вчера была уничтожена программа, которую предложила Центральной избирательной комиссии предыдущая власть, чтобы вирус 25 мая уничтожил все данные», - сказал глава СБУ.